TPAO Genel Müdürü Bilgin: Doğal gaz, mayıs ayı başında tüm sisteme verilecek

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, 20 Temmuz 2020-Aralık 2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervlerinin üretime açılıp karaya ulaştırılması ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kazanım sağlanması hedefiyle başlatılmıştı.

Proje sahibi olarak proje yatırımının yanı sıra, arama, sondaj ve işletme faaliyetlerinden sorumlu olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) Genel Müdür Melih Han Bilgin, Ankara ve İstanbul'dan gelen basın mensuplarına Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk fazda üretilen doğal gaz, 20 Nisan'da düzenlenecek “Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni” ile karaya ulaştırılmasını, Sakarya Gaz Sahası'ndaki rezerv keşiflerin tarihçesini, projede başlıca dönüm noktalarını ve projenin sağlayacağı kazanımları ele alan bir sunum yaptı.

Sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin burada yaptığı konuşmada, 20 Nisan'da gazın sisteme verileceği törene ilişkin çalışmaların ne durumda olduğunu ele alarak, “Teknik testler safha safha devam ediyor. 8 binden fazla kalemin üzerinde fonksiyon test edildi. 8 binden fazla iş kalemi tek tek test edildi. Bunların teker teker üzerinden gidildi. Eksikler ve arızalar giderildi. Karaya ham gaz getirildikten sonra içindeki yabancı bileşenlerden ayrıldıktan sonra devreye alınması ile ilişkili artık kalibrasyon ve nihai test işlemleri devam edecek. Ondan sonra da artık gazı devreye bağlamış olacağız. Mayıs ayının başında gaz sisteme verilmiş olacak” dedi.

"O SORUYA CEVAP VERMEMİŞ OLAYIM”

14 Mayıs seçimlerinde hükumetin değişmesi durumunda projenin aksayacağına dair endişe olup olmadığı sorulan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

“Ben siyasi sorulara aslında cevap vermemeyi tercih ederim. Neticede biz bir devlet projesi yürütüyoruz ama şunu belirtmek isterim ki bu projelerin kararlılık ve hızla yürümesi için siyasi irade ve siyasi kararlılık en önemli girdi olarak karşımıza çıkıyor. Siyasi süreçler nasıl gelişir, onunla alakalı yorum yapmak benim işim de değil bulunduğum konumun gereği de değildir. Dolayısıyla o soruya cevap vermemiş olayım.”

"KARA DELİKLE DEVAM EDİYOR BU ÜLKE”

Doğal gazın sisteme verilmesinin siyasi gerekçeler nedeniyle öne alındığı iddialarına ilişkin konuşan Bilgin, “2022 yılında Türkiye'nin enerji ithalatı 92 milyar dolar. Yuvarlak hesap 100 milyar dolar. Biz erken teslim ettiğimiz her ay, her hafta, her gün bu 100 milyar doları aşağı çekme fırsatımız var. Siyasi gerekçeler konusuna gelince, şunun sorgulanması lazım: Neden geçen ay yapamadınız? Neden geçen yıl yapamadınız? Biz 100 milyar dolar verirken neden bunu geçtiğimiz sene yapamadık? Bunun sorgulanması lazım. Bizim koştuğumuz hedefte siyasi gerekçeler yok. Bizim hedefimiz o 100 milyar dolarlık yarayı aşırı kan kaybından korumak. Hasta durumdayız. 100 milyar dolarlık bir yükle, kara delikle devam ediyor bu ülke. Benim için doğru soru: Neden geçen ay bitirmediniz? olmalıydı” ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ FAZDA YÜZDE 15 İLE BAŞLAYIP ARTARAK YÜZDE 40'A KADAR ÇIKACAK"

Sisteme verilecek Karadeniz gazının birinci ve ikinci fazda toplam tüketimin yüzde kaçını karşıladığı sorusuna şöyle cevap verdi:

“İkinci faz ile beraber baktığımızda Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak. Bu rakamlar çok ciddi. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yılın ithalatı 100 milyar dolar. Yüzde 40 dediğimizde 40 milyar dolardan bahsediyoruz. Cebimizden çıkmayıp cebimize giren bir 40 milyar dolar aslında. Çarpan etkisi ile bakıldığında bu çok daha farklı bir değerlendirmeye sokulabilir. Bunları da analiz ediyoruz. Birinci fazda yüzde 15 ile başlayıp artarak yüzde 40'a kadar çıkacak.”

"YAKLAŞIK BİR YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK"

Söz konusu projenin maliyetini kuruş bazında hesapladıklarını söyleyen Bilgin, “Ne kadar bir işletme bedeli olduğunu, sabit yatırımlarımız ne kadar, bugüne kadar harcanan şeyler ne oldu? Şurada içtiğiniz suların bile maliyeti projeye gidiyor. Öyle bir maliyet bazlı operasyon yürütüyoruz. Maliyet bizim elimizde kesin veriler olarak var. Çok hassas veriler olarak var. Mega yatırımların geri dönüş süreleri bir seneden azdır. Tam kapasiteye geçilmeden bir yıl içinde kendini ödeyecek. Yaklaşık bir yılda kendisini amorti edecek” dedi.

"KARADENİZ GAZI MAYISIN İLK YARISINDA SİSTEME VERİLECEK"

Bilgin, doğal gazın evlerde kullanılacağı net tarihin mayıs ayının ilk haftası olduğu bilgisini vererek, “Mayıs'ın ilk yarısında düşünülüyor. Yine seçimle ilişkilendirilecek ama öyle değil. Normalde bu test akışlarını bir yıl öncesinden planladık. Seçim tarihini de biz belirlemedik. Ama bir iki gün öne arkaya sarkma olabilir. Testlerin kalibrasyon işlemlerinin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Mesela 30 Mayıs'ta yapacağımız testler var, 30 Haziran'da, eylül ayında yapacağımız testler var. Böyle bir test yapıyoruz da olay bitiyor gibi düşünülmesin” ifadelerini kullandı.