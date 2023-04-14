AK Parti İstanbul İl Başkanlığı: Yaklaşık 200 bin kişi sandıkta görev alacak

Sandık güvenliği için çalışmalarını sürdüğünü açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, il genelinde 31 bini aşkın sandıkta görev alacak müşahitlere teorik ve pratik eğitimler verdiğini açıkladı. Bu kapsamda asil ve yedek müşahitler, kat sorumluları, okul sorumluları, avukatlar dahil olmak üzere yaklaşık 200 bin kişinin sandıklarda görevlendirildiği bildirildi.

“GÖREVE HAZIRIZ”

Seçimlere 1 aydan kısa bir süre kala sandık güvenliği için alınan önlemlere ilişkin AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal açıklama yaptı. Seçime özel sandık bazlı çalışma yaptıklarını belirten Birdal, “14 Mayıs 2023’te ülkemiz seçime gidiyor. İnşallah bu seçimi kazasız, belasız ve sorunsuz atlatırız. Hukuksuzluklarla karşılaşmayız. AK Parti olarak hukuki anlamda gerekli önlemlerimizi aldık. Bunlarla ilgili olarak İstanbul’da bulunan 31 bin sandıkta müşahitlerimiz, okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, sandık kurulu üyelerimizle yaklaşık 200 bin kişilik kadroyla göreve hazırız” diye konuştu.

“TÜM TEŞKİLATIMIZ EĞİTİMDEN GEÇTİ”

Sandık güvenliğiyle ilgili verilen eğitimden söz eden Birdal, “İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanlığı olarak tüm teşkilatımızı, yönetim kurulu üyeleriyle mahalle başkanlarıyla eğittik. Bu eğitimlerimizi bitirdik. Yüzde 100 olarak tüm teşkilatımız eğitimden geçti. Daha sonra müşahitlerimiz ve sandık kurulu eğitimlerimizle eğitime başladık. İstanbul’da 964 mahalle ve 39 ilçedeki tüm sandık kurulu üyelerimizi müşahitlerimizi eğitmiş durumdayız. Yüzde 100’lük bir seviyeye ulaştık. Seçimlerde hiçbir güvensizlik ve hukuksuzluk yaşanmayacak. Buna mahal vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“VERİ AKIŞI İÇİN GÜVENLİ ALT YAPI OLUŞTURDUK”

Veri akışının güvenliği için tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Birdal, “Sandıklardaki veri akışlarının AK Parti’ye ulaştırılması için gerekli önlemleri alarak çalışmalarımızı yaptık. Alt yapısını da oluşturduk. Demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerdir. Seçimlerde halkın iradesi sandığa nasıl girdiyse, sandıktan o şekilde çıkmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Biz de herhangi bir hukuksuzluğa mahal vermemek adına 31 bin sandıkta 200 bin kişilik kadroyla bu işi başaracağız” dedi.

“OKULLARDA EN AZ 2 AVUKAT BULUNDURACAĞIZ”

İstanbul’da bin 893 okul olduğunu söyleyen Birdal, “Bu okullarda en az 2 avukat bulundurmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda bu sayıya ulaşmış durumdayız. İnşallah seçim döneminde de avukatlarımız görev yerlerinde olacaklar. Oradaki sandık kurulu üyelerimize, müşahitlerimize yardımcı olacaklar. Herhangi bir hukuksuzluğa sebebiyet verilmemesi adına gerekli önlemleri alacaklar” şeklinde konuştu.

“ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ KİMSE KAYBETMEYECEK”

Seçime hazır olduklarını kaydeden Birdal, “AK Parti seçimi alacak. Allah’ın izniyle İstanbul’dan rekor bir oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek” dedi.