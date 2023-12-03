Tosuncuk Mehmet AydÄ±n ve aÄŸabeyine, 'bank' cezasÄ±
Â Tosuncuk lakaplÄ± Mehmet AydÄ±n ve aÄŸabeyi Fatih AydÄ±n, Ã‡iftlik bank uygulamasÄ±nda, gerekli izinleri almadan 'bank' ismini kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle aldÄ±klarÄ± 2 yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis cezasÄ± Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi tarafÄ±ndan onandÄ±.Â
03.12.2023 - 11:59 | | OÄŸuzhan UYSAL/Ä°STANBUL, (DHA) -
13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan Mehmet AydÄ±n ve Fatih AydÄ±n BankacÄ±lÄ±k Kanununa AykÄ±rÄ±lÄ±k' suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti. AyrÄ±ca sanÄ±klar hakkÄ±nda 10 bin lira adli para cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±.
KARAR ONANDI
Ä°stanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiÅŸ olduÄŸu 2 yÄ±l 6â€™ÅŸar ay hapis cezasÄ± ve 10â€™ar lira adli para cezasÄ± kararÄ± deÄŸerlendiren Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi AydÄ±n kardeÅŸlerinin istinaf baÅŸvurusunu redderek, kararÄ± onadÄ±.