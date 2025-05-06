Tortum Şelalesi ekmek kapısı oldu! Anne ve oğlu doğal ekmeklerini turistlerle ilgisine sunuyor

Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'nin hemen yanı başında bulunan büfesinde satışa sunduğu bu özel ekmekler, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.





Tamamen bölgeye özgü esmer undan yapılan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen ekmekler, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Doğaya ve sağlığa önem veren Özgelen, "Annemle birlikte ekmeklerimizi özenle yapıyoruz. İnsanlar artık ne yediğini bilmek istiyor. Biz de bu talebe karşılık veriyoruz," diyerek doğallık konusundaki hassasiyetini vurguluyor.

Tortum Şelalesi'ni ziyaret edenlerin uğrak noktası haline gelen Özgelen'in büfesi, sadece bir satış noktası değil; aynı zamanda yerel üretimin ve emeğin buluştuğu bir durak olarak öne çıkıyor. Bölge turizmine ve yerel ekonomiye katkı sağlayan bu girişim, doğadan gelen lezzetin sofralara ulaşmasına vesile oluyor.

MUHTEŞEM MANZARA İLGİ GÖRDÜ

Baharın gelişiyle birlikte derelerden gelen berrak sular, Tortum Gölü’nü doldurmaya başladı. Gölde bulunan su bendini aşan sular, her yıl olduğu gibi Tortum Şelalesi’ni besleyerek muhteşem bir manzara oluşturdu.

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Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan şelale, şu günlerde en dolu ve en etkileyici hâlini yaşıyor. Özellikle hafta sonları doğaseverlerin akınına uğrayan Tortum Şelalesi, üzerindeki gökkuşağı ile sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.





Doğal yapısı, berrak suyu ve etkileyici yüksekliği ile 7’den 70’e herkesin mutlaka görmesi gereken bu doğa harikası, hem fotoğraf tutkunları hem de sakinlik arayanlar için eşsiz bir rota sunuyor. Tortum Şelalesi, bahar aylarının taze havasında ziyaretçilerini bekliyor.