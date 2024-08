Topraktan bereket fışkırıyor! Tüm zorlukları göze aldı, Yüksekova'da örnek çiftçi oldu

Son dönemler bölgede yoğun yağışlar sonrası ekin allarında adeta bereket fışkırmaya başladı. İlçenin farklı noktalarında hem sebze hem de meyve alanlarında çiftçilerin zahmetli uğraşları sonrası tüm ürünler verim vermeye başladı. İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Ali Altıntaş isimli çiftçi tüm zorluklara rağmen mahalle içinde son donanımlı bir meyve bahçesi kurdu. İlkbaharda ekimi ve bakımı sonrası tüm ürünler yetişmesiyle görenleri adeta hayran bıraktı. Ürünlerin bir bir çıkmasıyla mahallelerde satışını yaparak da evinin geçimini de sağladı.

Son donanımlı bahçeyi yerinde gezen ve inceleyen Yüksekova ilçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, çiftçi Altıntaş'ı başarıdan dolayı tebrik ederek tüm ilçede aynı şekilde vatandaşların tarıma yoğunlaşmasını belirtti.

“Zoru başardım tümüyle”

Her ürünün yetiştirdiğini belirten çiftçi Ali Altıntaş, “Ben çiftçiliği yıllardır yapıyorum, köyümde de en iyi şekilde yapıyordum. Merkeze yerleşerek burada çiftçiliği hiç bırakmadım. Ben de şehirde en donanımlı bir şekilde bahçemi yaptım ve her ürünü ilk baharda ekip bakımını yaptım. Şimdi de tüm ürünlerde yetişmeye başladı şükür. Aslında zoru ben yıllar önce başardım sonuçlarını en iyi şekilde de aldım. Sadece insan isterse her şeyi başarır. Bahçemde tüm sebze ürünleri mevcuttur. Ben de ayrıca ürünlerin satışlarını da yapıyorum. Bugün Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleriyle beraber bizleri ziyaret ederek bahçemde incelmelerde bulundular. Onlar da en güzel şekilde bize puan vererek tebrik ettiler. Biz de tarımın gelişimi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Allah herkese güç kuvvet versin” dedi.

