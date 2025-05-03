Güzellik merkezinde rezalet! Gizlice müstehcen videolarını çekip eşine gönderdi

Marmaris ilçesinde güzellik merkezi sahibi olan Y.G. kendisiyle ortak olmak isteyen 43 yaşındaki S.D.'ye 21 Ekim 2024'te 3 milyon 500 bin TL karşılığında yüzde 50 hisse ile ortaklık sözleşmesi imzalattı.

Sabah'tan Mikail Zeybek, Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; S.D paranın 1 milyon 750 bin TL'sini peşin ödedi, kalan kısmı için de 1 milyon 795 bin TL tutarında senet imzaladı. Bir süre sonra Y.G. iddiaya göre S.D.'yi A.S. isimli bir erkekle tanıştırdı. Evli olan S.D. zamanla A.S. ile yakınlaştı,

İkili Y.G..'nin ofisinde sık sık buluştu. Y.G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi. Bir süre sonra S.D ortaklıktan ayrılmak isteyince Yasemin G. şantaj oyununu devreye soktu.

S.D ortaklıktan ayrılmak istediğini söyleyip ve paranın geri verilmesini isteyince Y.G. "Parayı vermeyeceğim ayrıca kalan senedi de ödeyeceksin. Eğer ödemezsen bu görüntüleri eşine göndereceğim" diyerek şantaj yaptı.

Sonrasında da Yasemin G. bir yakınının telefonundan S.D.'nin eşi H.D.'ye müstehcen video ve fotoğrafları yolladı.

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Bunun üzerine S.D arkadaşı ve ortağı Y.G.'den şikayetçi oldu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Y.G.'nin işletmesinde 30 Nisan'da yapılan aramada gizli kamera bulunurken, cep telefonunda da bahse konu şantaj görüntülerine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.G. önceki gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.