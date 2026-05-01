Toprakkale'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga, kamerada

01.05.2026 - 22:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE, (DHA)

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu olayla alakası olmadığı öne sürülen 2 kişi yaralandı. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, market önünde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine bir kişi, yanında bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden araçla kaçtı.

Açılan ateş sonucu, olay yerinde bulunan ve yaşananlarla ilgisi olmadığı öne sürülen Kadir Kırıcı ile Ahmet Taha Şahin, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, özel bir araçla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Ahmet Taha Şahin’in, ilk müdahalenin ardından Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde silahın sıkılma anı ve sonrasında yaşanan panik ve korku dolu anlar yer aldı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

