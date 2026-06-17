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Kağıthane'de bulundu: Korkuluklara kabloyla asılı ceset korkuttu

17.06.2026 - 15:35Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Kağıthane'de bulundu: Korkuluklara kabloyla asılı ceset korkuttu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde demir korkuluklara kabloyla asılı erkek cesedi bulundu. Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov olduğu belirlendi.

Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

 Kağıthanede bulundu: Korkuluklara kabloyla asılı ceset korkuttu

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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