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Bacağı parkta spor aletine sıkıştı: Avcılar'da itfaiyenin zorlu anları

17.06.2026 - 15:32Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Bacağı parkta spor aletine sıkıştı: Avcılar'da itfaiyenin zorlu anları

İstanbul'un Avcılar ilçesinde annesiyle parka giden bir çocuğun bacağına spor aleti sıkışınca itfaiye devreye girdi.

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Annesi Ebru Ö. ile birlikte parka gelen S.Ö.'nün (8), bacağı spor aletinin boşluk kısmına sıkıştı. Bacağını sıkıştığı yerden çıkaramayan çocuğa annesi ve çevredekiler yardım etmeye çalıştı. Ancak başarılı olunamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Bacağı parkta spor aletine sıkıştı: Avcılarda itfaiyenin zorlu anlarıyunus

Olay yerine gelen Avcılar itfaiye ekipleri, spor aletinin bir tarafını makasla keserek çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri de kurtarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi parkta yaptı. Kontrollerde S.Ö.'nün ciddi bir yaralanmasının olmadığı öğrenildi.

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