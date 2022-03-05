Toplu taşıma ile ilgili flaş maske kararı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca Kovid- 19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge, valiliklere gönderildi. Genelgeye göre açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar, okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.

SINIRDA BELGE YOK

Havayolu ile sınır kapıları üzerinden Türkiye'ye girişlerde, DSÖ veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlere veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak. Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecek. 12 yaş altındaki çocuklar, Türkiye'ye girişlerde PCR/antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personelin SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacağı da bildirildi.

ARTIK HES KODU İSTENMEYECEK

AVM, tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması da 3 Mart itibarıyla sona erdi. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 günde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına da son verilirken, bu kapsamda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi de istenilmeyecek.

PCR YOK, MASKE ZORUNLU

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan yeni Kovid-19 genelgesi doğrultusunda, yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ile tüm iç ve dış hat uçuşlarında HES kodu uygulamasının kaldırıldığını bildirdi. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi: "İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar uyarınca yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması 03.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Uçak içinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir."

YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR

Toplu ulaşım araçları yolcuları arasında sık sık maske tartışması yaşandığı belirtiliyor. Yolculuk yaptığı İETT otobüsünde yaşanan maske tartışmasını anlatan Coşkun Keleşoğlu, "Yasağın kalktığını gerekçe göstererek otobüsün içinde maskesiz duruyorlardı. Yanımda maskesiz birisi olduğunda uyarıyorum. Bu nedenle kavga etmek zorunda kalıyoruz" dedi. Mahmut Çelik, "Serbest olsa bile herkesin kendini düşünmesi lazım" derken Ali Özaral, maske takmayanları uyarmaya devam edeceğini söyledi. (Mevlüt Hasgül-Sabah)