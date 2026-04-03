TOKİ İstanbul 2026 Kura Heyecanı: Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy Hak Sahibi Listesi Sorgulama || TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

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oplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul genelinde yürüttüğü Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma projesinde kura çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’un konut ihtiyacını karşılamak adına hayata geçirilen dev projede, hak sahiplerinin belirlenmesi için geri sayım sürerken vatandaşlar arama motorlarında yoğun bir şekilde "Toki istanbul kura sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

e-Devlet Üzerinden Adım Adım Sorgulama Rehberi

Kura sonuçları, şeffaflık ilkesi gereği noter onayının hemen ardından dijital sisteme aktarılıyor. Hak sahipliği durumunuzu öğrenmek için şu yolu izleyebilirsiniz:

Turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet kapısına giriş yapın. Arama motoruna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ibaresini yazın. Açılan ekranda başvuru yaptığınız projenin durumunu (Asil/Yedek) kontrol edin.

Kritik Üçlü: Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy'de Durum Ne?

İstanbul projeleri arasında en yüksek talebi gören bölgelerde kura takvimi etaplar halinde ilerliyor:

Tuzla Projesi: Bölgedeki sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla birleşen konutlar için kura sonuçları en çok merak edilenler listesinde ilk sırada.

Arnavutköy & Başakşehir: İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul güzergahına komşu olan bu dev projelerde hak sahibi listeleri açıklandıkça sisteme yükleniyor.

Hak Sahibi Olduktan Sonra Ne Yapılmalı?

Kurada ismi çıkan vatandaşlar için bir sonraki aşama sözleşme imzalama sürecidir. Bu aşamada hak sahiplerinin;