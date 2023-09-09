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Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Tokat'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdaahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

09.09.2023 - 19:42 | | Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)
Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

Yangın, akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Çamlıbel mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibi, 2 arazöz, 1 su ikmal, 1 ilk müdahale, 3 pikap, 2 teknik eleman, 20 yangın işçisi ile Tokat Belediyesi ve Çamlıbel Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilip, alevlere müdahale edildi. Yangın 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınırken, 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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