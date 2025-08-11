Tokat'ta büyük dönüşüm başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Haberin Devamı

Tokat'ta kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yazıcıoğlu bölgesinde 32.3 hektarlık alan, 6 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kentsel dönüşüm ve gelişim alanı" ilan edildi.

Karar, 7 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tokat Belediyesi'nin üretken belediyecilik vizyonu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar, Tokat Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü öncülüğünde kararlılıkla sürdürülüyor.

"GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR ALANLAR OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Yazıcıoğlu bölgemizde 32.3 hektarlık alanın kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi, şehrimiz adına çok önemli bir adımdır. Üretken belediyecilik anlayışımızla, modern, güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmak için tüm ekibimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Maliye hazinesine ait mülkiyetler ile Tokat Belediyesine ait mülkiyetler kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla etkin ve verimli bir şekilde kullanılmak üzere proje kapsamında değerlendirilecektir" dedi.

BAŞKAN YAZICIOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Kentsel Dönüşümle ilgili alınan bu kararın Tokat'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Yazıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: