'Ya tutarsa' diyerek bu işe başladı! Memleketini üretim üssüne çevirdi, kazancını katladı, siparişe yetişemiyor

20 dönüm tarlada çilek yetiştiriciliğine başlayan ve 15 kadınla birlikte canla başla çilek hasadı yaparak Demirözülü kadınlara istihdam kapısını aralayan Çetrez, "20 dönüm alanda çilek yetiştiriyoruz, 20 dönümle başladık ve gelecekte nasıl olur bilemiyorum. Buradaki kadınlara bir istihdam kapısı açmış olduk, şu an 15 kadın çalışanımız var. Kadınlar devamlı geliyorlar çileğin otunu temizliyorlar, toplamasına yardım ediyorlar, çileğin stolon dediğimiz kollarını yatırarak yeni çilek fidesi üretiyorlar. Böylelikle onlara da bir iş kapısı açılmış oldu" ifadelerini kullandı.Tarlada çalışan kadınlar ise işlerinden memnun olduklarını belirterek, elde ettikleri gelirle ev ekonomisine katkı sağladıklarını bildirdiler.