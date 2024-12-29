Tokatlı imam cami içini çiçek bahçesine çevirdi! 'Çocuğa bakar gibi ilgileniyorum'

Niksar ilçesinde Sanayi Camii’nde görev yapan imam Şirin Ali Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır camiyi çiçeklerle donatarak kendi deyimiyle adeta bir cennet bahçesine çevirdi. Cami içerisindeki minber, mihrap, vaaz kürsüsü ve pencere kenarlarını çiçeklerle süsleyen imam Yılmaz, aynı zamanda cami bahçesini de yeşilliklerle zenginleştirdi. Cami imamı Şirin Ali Yılmaz, "Çiçeklerle dolu bir ortamda cenneti anlatmak daha etkili oluyor" dedi.

"CEMAATİMİZ BU DURUMDAN ÇOK MEMNUN"

Bu çalışmanın cemaat tarafından büyük beğeni topladığını belirten Şirin Ali Yılmaz, "Cami işleriyle uğraşırken yeşillik fikri aklıma geldi. Başta bahçeye saksılar yerleştirdik, sonra içeriye aldık. Cemaatimiz bu durumdan çok memnun. Artık cuma namazlarını bile içeride kılmayı tercih ediyorlar. Çiçeklerle dolu bir ortamda cenneti anlatmak daha etkili oluyor" dedi.

"ÇİÇEKLERE ÇOCUĞA BAKAR GİBİ İLGİLENİYORUM"

Çiçeklerin bakımını bizzat kendisi yapan Yılmaz, "Çocuk gibi bakıyorum çiçeklerime. Onları her gün özenle sulayıp, değiştirerek büyütüyorum. Yeşili sevdirmek istiyorum çünkü dünyada güzellikler yeşili sevmekle başlar. Cenneti anlatmak için bu güzelliklere ihtiyacımız var" diye konuştu.

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