Togg’da gülümseten diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Direksiyonda kim var önemli olan o

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde sürdü. 34 EE 2071 plakalı Togg'u süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

"ARABA BENİM ONA GÖRE"

Sürüş esnasında Eşi Emine Erdoğan'ın, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." yanıtı gülüşmelere neden oldu.

60 YILLIK HAYAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil TOGG’un teslim töreninde yaptığı konuşmada, milletin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, “Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi, kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi, Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg’u yollarda görmeye başlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Togg T10X Teslimatı Programı’nda, üretim bandından çıkan ilk iki araç Erdoğan çiftine teslim edildi. Araçlardan biri ailenin kişisel kullanımına ait, Emine Erdoğan tarafından seçilen ve üzerine tescilli 34 EE 2071 plakalı Anadolu aracı olurken, diğeri Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen Gemlik model makam aracı oldu. Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim edildi. Erdoğan çifti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş ile birlikte aracı ilk kez Külliye yerleşkesi ve çevresinde kullandı.

"SİPARİŞ REKORU"

Erdoğan, araçla ilk sürüşünü yapmadan önce yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu Togg’un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın ilk meyvelerinden olan Togg’un tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg’u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi, kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi, Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.”

"KREDİ MÜSAİT"

Erdoğan çifti, ilk sürüşün ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Süratse sürat, konforsa konfor ne ararsanız bulunur. İçindeki tuşlara bastığınız zaman hepsini orada buluyorsunuz. Hepsi var. Kırmızı Hanımefendiye ait, o seçti plaka da onun. Bizimki de burada makam otomobili olarak kullanacağız” diyen Erdoğan, ailenin aracının plakasının anlamının sorulması üzerine de “EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt’in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071’den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak” dedi. Erdoğan, kamu bankalarının Togg’un teşviki için kredi paketleri hazırlayıp hazırlayamayacağına dair soru üzerine “Olabilir. Niye olmasın? Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür” dedi.

"TARİHİ ANLAR"

Emine Erdoğan da sürüş deneyimine ilişkin “Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu” ifadelerini kullandı.

"TORPİL İSTEYENLER VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına, ilk tur Togg’ların ikisinin de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e gideceğini açıkladı. Aliyev’in tercihinin de Anadolu kırmızısından yana olduğunu belirten Erdoğan, karşı taraftan rendevu alınarak, uygun tarihte teslimin gerçekleşeceğini belirtti.

Erdoğan, “177 bin başvuru oldu. Gürcan Bey’ler (Togg CEO’su Gürcan Karakaş) üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı 277 bin de olur, gider. Talipli çok. Bizden torpil isteyenler var. Biz torpil işlerine bakmayız” dedi.