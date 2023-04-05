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İçişleri Bakanlığı: Martta 80 teröristten 9’unun ölü, 9’unun teslim olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, mart ayında icra edilen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9’unun ölü, 9’unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1’inin kırmızı, 1’inin yeşil, 1’inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.

05.04.2023 - 10:11 |
İçişleri Bakanlığı: Martta 80 teröristten 9’unun ölü, 9’unun teslim olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, mart ayında icra edilen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9’unun ölü, 9’unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1’inin kırmızı, 1’inin yeşil, 1’inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.

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