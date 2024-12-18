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TIR'ın dorsesi üst geçitten geçemedi trafik kilometrelerce uzadı!

Bahçelievler'de D-100 Karayolunda Şirinevler üst geçidinden geçemeyen TIR nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. TIR’ın dorsesinde yüklü bulunan TIR’ların yönünün değiştirilmesiyle araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

18.12.2024 - 16:49 | | DHA
TIR'ın dorsesi üst geçitten geçemedi trafik kilometrelerce uzadı!

Olay, D-100 Karayolu Şirinevler mevkii Avcılar istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 34 HAM 657 plakalı TIR şoförü Şirinevler üst geçidine geldiği sırada dorsesinde yüklü olan TIR’ların üst geçide çarpmaması için aracı durdurdu. Avcılar istikametinde 3 şeritli olan yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TIRın dorsesi üst geçitten geçemedi trafik kilometrelerce uzadı

Olay yerine gelen ekipler, karayolunda güvenlik önlemi alarak trafiği bir süre 2 şeritten kontrollü olarak verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yüklü araçların yönünün değiştirilmesinin ardından TIR bulunduğu yerden kurtarıldı. TIR’ın üst geçitten geçememesi nedeniyle Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu trafik yoğunluğu bir süre sonra normale döndü. 

TIRın dorsesi üst geçitten geçemedi trafik kilometrelerce uzadı

 

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TIR'ın dorsesi üst geçitten geçemedi trafik kilometrelerce uzadı!

TIR'ın dorsesi üst geçitten geçemedi trafik kilometrelerce uzadı!