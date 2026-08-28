Tır şoförü, camını kıran sürücünün aracına çarpıp kaçtı

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, Erdemli ilçesi Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tır, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı.

İLGİLİ HABER Bıçakla berber dükkanına girdi, hayatının dayağını yedi

Bunun üzerine otomobil sürücüsü, aracından inerek önce tır şoförüne tepki gösterdi, ardından da tırın camını kırdı. Tır şoförü de aracıyla otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı.

İLGİLİ HABER Sopayla iş yeri sahibini öldüresiye dövdü, ilginç saldırı kameralara yansıdı

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.