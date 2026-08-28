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Tır şoförü, camını kıran sürücünün aracına çarpıp kaçtı

28.08.2026 - 00:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

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Mersin'de tırın çarptığı otomobil sürücüsü, aracında inerek tırın camını kırdı. Tır sürücüsü de otomobile çarparak olay yerinden kaçtı.

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Olay, Erdemli ilçesi Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tır, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı.

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Bunun üzerine otomobil sürücüsü, aracından inerek önce tır şoförüne tepki gösterdi, ardından da tırın camını kırdı. Tır şoförü de aracıyla otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı.

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Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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