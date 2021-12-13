TIR köprünün altÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±, D-100 ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Ä°zmit'teÂ asit tankÄ± taÅŸÄ±yan TIR kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸÄ±nca, D-100 kara yolu trafiÄŸe kapandÄ±.Â
Kaza,Â saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda,Â Ä°zmit D-100Â kara yolu KuruÃ§eÅŸmeÂ mevkisindeÂ meydana geldi. GÃ¶lcÃ¼k'teki bir fabrikaya asit tankÄ± gÃ¶tÃ¼renÂ ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi belirlenemeyen 06 GE 9318 plakalÄ± TIR, TEM Otoyolu KÃ¶rfez giÅŸelerinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra D-100Â kara yolunda Ä°zmit'e doÄŸru ilerlemeye baÅŸladÄ±.Â
TIR,Â KuruÃ§eÅŸme giÅŸeleri baÄŸlantÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§tiÄŸi sÄ±rada yÃ¼kÃ¼ ile birlikte 4 metre 80 santimetre yÃ¼ksekliÄŸindeki araÃ§Â kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±ndaÂ sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ä°zmit yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapandÄ±.Â KÃ¶prÃ¼ altÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan TIR'Ä± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
6 KÄ°LOMETRE KUYRUK OLUÅžTUÂ
Ä°zmit'te D-100 kara yolu KuruÃ§eÅŸme baÄŸlantÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ altÄ±nda asit tankÄ± yÃ¼klÃ¼ TIR'Ä±n sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu trafik, felÃ§ oldu.Â Ä°zmit istikametine giden araÃ§lar, yan yollara yÃ¶nlendirildi.
Trafik, Derince'deki emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ± Ã¶nÃ¼ne kadar uzadÄ±. YaklaÅŸÄ±k 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaÅŸlar iÅŸlerine geÃ§ kaldÄ±.
Saat 09.15 sÄ±ralarÄ±nda lastiklerinin havasÄ± indirilenÂ TIR, iÅŸ makinelerinin yardÄ±mÄ±yla kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. TIR'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre gerideki yola yÃ¶nlendirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.Â