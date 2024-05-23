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TIR alevler içinde kaldı! Dorsesindeki sıfır kilometre arabalar yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sıfır otomobil taşıyan TIR, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR ve dorsesindeki 8 otomobilden 7'si, kullanılamaz hale geldi.

23.05.2024 - 17:37 | | DHA
TIR alevler içinde kaldı! Dorsesindeki sıfır kilometre arabalar yandı

 

Bursa’dan aldığı sıfır kilometre 8 otomobili Mersin’e götürmek için yola çıkan Ö.G. yönetimindeki 06 LJ 923 çekici plakalı TIR, öğle saatlerinde Pozantı- Tarsus istikameti Damlama inişine geldiğinde lastik kısmından alev aldı.

OTOMOBİLLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını fark eden sürücü, TIR’ı güvenlik şeridine çekip indi. Çekicide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 06 BK 353 plakalı dorseye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR ile 7 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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