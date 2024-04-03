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Ticaret Bakanlığı'ndan sınırda uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanlığı, son 1 haftada, gümrük kapılarındaki operasyonlarda, yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

03.04.2024 - 09:35 |
Ticaret Bakanlığı'ndan sınırda uyuşturucu operasyonu!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde; Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı Gümrük kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon TL tutarında 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon TL tutarında uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,5 milyon TL tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerince son 1 haftada yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir" denildi.

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