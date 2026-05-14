Ticaret Bakanlığı’ndan bayram öncesi denetim

Haberin Devamı

Kurban Bayramı öncesi artan seyahat trafiğiyle birlikte denetimler de sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs firmalarına denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katıldığı denetimde, otobüs firmalarının bayram öncesi ve bayram tatili sürecinde sattığı bilet fiyatları karşılaştırılarak artış yapılıp yapılmadığı incelendi.

Bilet fiyatı denetimi yapan ekipler, fiyat listelerinin yolcuların görebileceği şekilde görünür halde olmasını istedi.

"SADECE BİLET FİYATLARINA BAKMIYORUZ"

Denetimlerin seyahat sektörünün farklı kollarında da devam ettiğini söyleyen Menteşe, "Otogarda sadece bilet fiyatlarına bakmıyoruz. Burada verilen diğer hizmetler, restoran-kafe hizmetleri var. Yine bunların yanı sıra yol boylarında, otoyollardaki dinlenme tesislerinde vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı su gibi içecekler, gıda maddeleri, temizlik ürünlerinin fiyat etiketleri var mı, onlarda bir fiyat artışı var mı yok mu onlara bakıyoruz. Benzin istasyonlarında onlara bakıyoruz" dedi.