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Ticaret Bakanlığı ekipleri gümrükte iki tona yakın uyuşturucu ele geçirdi

03.06.2025 - 09:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı ekipleri gümrükte iki tona yakın uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda tek seferde 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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