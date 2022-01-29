THY'nin New York seferine kar engeli

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "New York bölgesinde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle JFK (John K. Kennedy Uluslararası Havalimanı) Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.