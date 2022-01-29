THY'nin New York seferine kar engeli
ABD'nin New York şehrinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün yapılması planlanan New York seferlerini, karşılıklı olarak iptal edildi.
29.01.2022 - 13:15 |
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "New York bölgesinde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle JFK (John K. Kennedy Uluslararası Havalimanı) Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.