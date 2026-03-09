THY duyurdu! 6 yeni uçuş noktası geliyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2026’da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Ermenistan’ın başkenti Erivan, Romanya’nın Temeşvar kenti, Liberya’nın başkenti Monrovia, Gine-Bissau’nun başkenti Bissau ile Çin’de Urumçi ve Çengdu uçuş ağımıza dahil olacak. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.