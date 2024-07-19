THY çöktü mü, THY’nın sistemi neden çöktü? THY sitesi neden açılmıyor, sitesinde sorun mu var?

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Aruze isimli bulut sistemlerinde yaşanan arıza sonrası Windows cihazlar açılışta Mavi Ekran (BSOD) sorunu yaşandı. Bu kriz sebebiyle bankacılık sektöründen süpermarketlere kadar dünya çapında birçok işletme etkilendi. THY sistemi de arızadan etkilendi. Peki, THY çöktü mü, THY’nın sistemi neden çöktü?

Türk Hava Yolları (THY) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yolcularımız, Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."

Forbes'un haberine göre Windows makinelerinin önyükleme yapamadığı bildirilirken, teyit edilmemiş raporlar sorunun siber güvenlik firması Crowdstrike'ın yazılımından kaynaklandığını öne sürüyor.

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