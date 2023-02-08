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THY: Bugün 30 bin kişiyi tahliye edeceğiz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki şiddetli depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), bugün deprem bölgesine düzenlenecek uçak seferleriyle 30 bin kişiyi tahliye edeceklerini açıkladı.

08.02.2023 - 13:33 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
THY: Bugün 30 bin kişiyi tahliye edeceğiz

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Dün 19.050 kişiyi taşıdık, bugun ise 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" paylaşımında bulundu.

 

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