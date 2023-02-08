THY: Bugün 30 bin kişiyi tahliye edeceğiz

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Dün 19.050 kişiyi taşıdık, bugun ise 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" paylaşımında bulundu.