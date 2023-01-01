'Thodex'in sahibi Fatih Özer için iade kararı

Sahibi olduğu 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti yürüten Faruk Fatih Özer hakkında, müşterilerine ait paraları hesabına aktararak Arnavutluk'a kaçmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan 2021 tarihinde uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Adalet Bakanlığı, 11 Haziran 2021'de Özer'in Arnavutluk'tan iadesini talep etti. 30 Ağustos 2022'de Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığı bildirilirken, 31 Ağustos'ta Arnavutluk makamlarına 11 Haziran 2021 tarihli iade talebi tekrar hatırlatıldı.

Özer'in Türkiye'ye iadesine ilişkin ertelenen temyiz duruşması 27 Aralık'ta Dıraç Temyiz Mahkemesi’nde yapıldı. Sanık avukatı, duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Bugün yapılan duruşmada avukatın talebi görüşüldü. Temyiz mahkemesi, reddi hakim talebini reddederek, Elbasan Mahkemesi’nin iade kararını uygun buldu.