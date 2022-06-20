THK Kayyum Heyeti Başkanı: 4 uçağımız orman yangınlarıyla mücadele edecek

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi'ndeki basın toplantısında, bakımı yapılan uçaklara ilişkin bilgi verdi.

Kaya, kurum bünyesindeki 9 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağından 4'ünün yangınla mücadele için hazır hale getirildiğini belirterek, "Uçaklarımızın bakımlarını TUSAŞ ile iş birliği halinde tamamladık. 3 tanesinin test uçuşlarına başladık, 1 tanesinin de işlemlerine başlayacağız. 4 uçağımız bu sezonda orman yangınlarıyla mücadele edebilecek halde olacak" diye konuştu.

Yangınla mücadelede helikopter ihalelerinin de yapıldığını dile getiren Kaya, "Savunma Sanayii Başkanlığı üzerinden 3 yıllık ve 55 helikopterlik ihale yapıldı. Biz buradan 50 helikopterlik ihaleyi kazandık. 35 küçük helikopter, 10 gece görüşlü ve 5 ağır helikopter olmak üzere bu sene orman yangınları ile mücadelede yer alıyoruz. Bizim arzumuz, orman yangınlarıyla mücadeledeki kabiliyet ve kapasitemizi bir şekilde kaybetmeden hükümetimizin de desteğiyle maliyet artı kar yöntemiyle bir şekilde bu işlerde devam edebilmek. Buralardan elde edilecek gelirlerle Türk gençlerini sportif havacılıkta finanse edebilmek istiyoruz" dedi.