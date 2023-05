The Economist'in skandal kapağına tepki yağdı

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye seçimlerine dokuz gün kala skandal bir kapakla okurlarının karşısına çıktı. Büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.

Milliyetin aktardığı habere göre; 'Türkiye ve demokrasinin geleceği' alt başlığını tercih eden The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğu yorumunu yaptı.

KALIN: YİNE HEYECAN YAPMIŞLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, derginin kapağına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, “Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: ‘Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek” dedi.

'YİNE AYNI AKIBETLE KARŞILAŞACAKLAR'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hakettikleri cevapları alacaklar.” ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEPKİ OLARAK MAKALESİNİ GERİ ÇEKTİ

Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere kendisinin de bir makalesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 'Yeni sayısı çıktı. Bu seçimle ilgili 2023'ün en önemli seçimi diye kapak yapmış. Kapağı içinde 'Erdoğan gitmelidir, Erdoğan gitsin.' Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Bugün Erdoğan olmasaydı dünya gıda krizi yaşayacaktı. Benim aslında makalem vardı. Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere. Makalemi geri çekiyorum. Türkiye'nin hadsiz şekilde içişlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz. 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecektir' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN GİTMESİ THE ECONOMİST SENİ NEDEN GERİYOR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ The Economist'e tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: The Economist diyor ki: "Erdoğan gitmeli" Soruyorum, Erdoğan'ın gitmesine The Economist mi karar verecek? Erdoğan'ın gitmesi The Economist seni neden geriyor? Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta sandıkta The Economist’e Başkan Erdoğan manşetini atmaya var mıyız?