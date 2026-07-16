Edirne'de alan 500 bin dekara çıktı: Rekolte 400 bin tonu aşacak

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Geçen yıla oranla bu yıl su veriminin fazla olduğunu söyleyen Köse, "Hem barajların hem de nehirlerin doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle ekilişlerimiz bir miktar arttı. Geçen sene 450 bin dekar bir ekiliş alanımız vardı. Bu yıl ekiliş alanlarımız 500 bin dekara ulaştı. Sezon içerisindeki yağışların fazla olması ve son dönemde etkili olan yağışlar ürün gelişimini olumlu etkiledi. Ekip arkadaşlarımızın yaptığı kontrollerde hastalık yönünden herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Su stresi yaşanmaması nedeniyle bu yıl üretim beklentimiz daha yüksek. Geçen yıl 398 bin ton üretim gerçekleştirmiştik, bu yıl rahatlıkla 400 bin tonun üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.