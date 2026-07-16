Edirne'de alan 500 bin dekara çıktı: Rekolte 400 bin tonu aşacak
Türkiye'nin çeltik üretiminde lider konumda bulunan ve ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Edirne'de, bu yıl etkili olan yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü. Geçen yıl kuraklık ve su stresi nedeniyle zorlu bir sezon geçiren çeltik üreticileri, barajlar ve nehirlerdeki doluluk oranlarının artmasıyla rahat bir nefes aldı.
Edirne'de bu yıl çiftinin beyaz altını çeltikte hem verim, hem de rekoltede önemli artış bekliyor. Yaklaşık 130 gün boyunca su içerisinde yetişen ve büyük emek isteyen çeltikte sezon yoğun şekilde devam ediyor. Üreticiler her gün tarlalarını kontrol ederek yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele ederken, hasat döneminde ise "beyaz altın" olarak nitelendirilen ürünün karşılığını almayı hedefliyor.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, bu yıl su kaynaklarındaki artışın üretime doğrudan olumlu yansıdığını belirterek, ekim alanlarının da genişlediğini söyledi.
Geçen yıla oranla bu yıl su veriminin fazla olduğunu söyleyen Köse, "Hem barajların hem de nehirlerin doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle ekilişlerimiz bir miktar arttı. Geçen sene 450 bin dekar bir ekiliş alanımız vardı. Bu yıl ekiliş alanlarımız 500 bin dekara ulaştı. Sezon içerisindeki yağışların fazla olması ve son dönemde etkili olan yağışlar ürün gelişimini olumlu etkiledi. Ekip arkadaşlarımızın yaptığı kontrollerde hastalık yönünden herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Su stresi yaşanmaması nedeniyle bu yıl üretim beklentimiz daha yüksek. Geçen yıl 398 bin ton üretim gerçekleştirmiştik, bu yıl rahatlıkla 400 bin tonun üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Tunca ve Meriç nehirlerindeki su seviyelerinin üreticiye güven verdiğini ifade eden Köse, "Bu yılki en büyük avantajımız su stresi yaşamamamız oldu. Hem Tunca hem de Meriç Nehri'ndeki suyun yeterli olması nedeniyle çeltik üreticilerimiz mutlu. Geçen yıl su stresi yaşanmasına rağmen ürün kaybı yaşamadık. Dekar başına 750 ila 850 kilogram arasında verim elde ettik. Bu yıl da aynı verimleri hatta biraz daha üzerini hedefliyoruz. Bakanlığımız ve tarımsal araştırma kuruluşlarının geliştirdiği çeşitlerle üreticilerimizin başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz" diye konuştu.