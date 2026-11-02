Tescili alındı, çiftçi talebe yetişemiyor: Nevşehir’de ekim alanı 3 katına çıktı
02.11.2026 - 08:34Güncellenme Tarihi:
Nevşehir'in aroması ve ince kabuğuyla bilinen çerezlik kabak çekirdeğinin üretim alanı, coğrafi işaret tescilinin ardından katlanarak büyümeye devam ediyor.
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Nevşehir Ticaret Borsasının (NTB) girişimleriyle 2019 yılında "Nevşehir Kabak Çekirdeği" adıyla tescillenen ürüne iç ve dış piyasadan gelen talepler çiftçilerin ekim alanını artırmasını sağladı.
Tescil sürecinden önce yaklaşık 160 bin dekar olan ekim alanı, her geçen yıl artarak 405 bin dekara kadar yükseldi.
Tarlalardan hasat edilen çerezlik kabak çekirdeği yöredeki eleme tesislerinde ebatlarına göre ayrılıp yurt içine ve dışına gönderiliyor.