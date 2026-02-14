Tersun Dağı’nda kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu, İsviçre Alpleri'ni aratmayan manzaralar ortaya çıktı

Haberin Devamı

Gümüşhane'nin köklü spor kulüplerinden Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), kış mevsiminin en sert ama en güzel yüzünü Tersun Dağı’nda karşıladı. Aralarında Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç’ın da bulunduğu 15 kişilik ekip Tersun Dağı’ndan başlayarak Hatunoluğu yaylasından Karamustafa Köyü’ne kadar uzanan zorlu kış parkurunu başarıyla tamamladı.

Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

Yürüyüş boyunca sporcular yer yer 1,5 metreyi bulan kar örtüsüyle mücadele etti. Eşsiz zirve manzaralarının yanında çocukluklarına dönerek kalın kar örtüsü üzerinde bol bol oyunlar oynayan, birbiriyle şakalaşan sporcular haftanın stresini attı. Alt katmandaki karların buz tutması nedeniyle önceki yıllardaki kadar kara batmayan sporcular zaman zaman karla kaplı ağaç tünellerinden geçerek 8,5 kilometrelik rotayı yaklaşık 4,5 saatte bitirdi.

Vali Yardımcısı Kılınç: "Burası İsviçre Alpleri gibi"

Etkinliğe katılan Gümüşhane Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, bölgenin doğasına hayran kaldığını belirterek çarpıcı bir benzetmede bulundu. Kılınç, "Ekim'den beri GÜDAK’la birlikte yürüyorum. İnsan kendinin gençleştiğini hissediyor. Tertemiz havası, doğası, insanı hep mutlu ediyor. Aslında yürürken çok şeyi unutuyoruz, doğal bir terapi sağlıyor doğa yürüyüşleri. Geçerken kendimi bir an için İsviçre'nin Alplerinde hissettim" dedi.

Sağlıklı yaşam için herkesi doğa yürüyüşlerine davet eden Kılınç, "Evde internet başında zamanınızı tüketmeyin. Buralara gelin hem genç kalın, yürüyüş yapın, spor yapın, eğlenin, keyif alın, hayata daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli bakın diyorum. Hepinizi Gümüşhane'ye bekliyoruz. Bu coğrafyanın hakikaten cennetten bir köşe olduğunu düşünüyorum ben. Keşfedilmemiş bir köşe" ifadelerini kullandı.

"Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş"

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise parkurun zorluğuna dikkat çekerek, karın erimeye başlamasına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmediğini ifade etti. Akbulut, "Bugün Gümüşhane'nin en zor ama en güzel parkurlarından birisindeyiz. Tersun Karamustafa parkuru. Yer yer 1,5 metre kar derinliğini gördük yukarıda ama buraya aşağı hafifledi, kar erimeye de başlamış. Ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Her zamanki gibi Tersun Karamustafa parkuru en gözde parkurlarımızdan birisi" diye konuştu

"İlk defa geldim ama dağ virüsünü kaptım"

GÜDAK’la ilk kez doğa yürüyüşüne katıldığını ve "dağ virüsünü" kaptığını ifade eden Ahmet Atalay ise "Bu kar yürüyüşü biraz zorlu parkurdu ama bu yorgunluğa değdi. GÜDAK ekibine çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakalarından dolayı. Zaman zaman battık çıktık, zaman zaman yol çok engebeliydi. Vadi içerisinden geçtik. Ama gayet güzeldi Y orucu olsa da güzel manzaralar yakaladık. Bundan sonra artık GÜDAK’la yürüyeceğim inşallah" dedi.

"Manzara ve ağaçların beyaz süsü, ormanın beyaz gelinliğinin aralarından geçmek daha güzeldi"

Parkuru ilk kez yürüyen sporculardan Bahar Erdem de "İlk gelişim benim buraya. Parkur zorlu ve güzeldi. Yer yer karlara battık, yer yer kartopu oynadık, eğlenceli bir yürüyüş oldu. Daha önce yürüyüşlere katıldığım için bu parkur bana çok da zor gelmedi. Manzara çok güzeldi. Ağaçların beyaz süsü, ormanın beyaz gelinliğinin aralarından geçmek daha güzeldi. Şehrin gürültüsündense doğanın sessizliğine gelmenizi tercih ederim. Çok güzeldi, her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.