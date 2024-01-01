Terörle mücadelede 38 operasyon

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube Müdürlüğünce 2023 yılı içerisinde terör suçları ile ilgili düzenlenen 38 operasyonda 38 şahıs yakalanırken 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şahıs ise soruşturmalarının yürütüldüğü illere teslim edildi. 25 şahıs hakkında da adli ve idari işlemler gerçekleştirildi.

2023 yılı içerisinde Terörle Mücadele Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri kapsamında Kırklareli'nde bulunan 106 özel güvenlik personeline terörle mücadele ve terör örgütlerinin eylem ve saldırıları konusunda Bilgilendirme Faaliyetleri düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesinde "El ele güvenli geleceğe" Projesi kapsamında ise 3 bin 390 öğrenci ve ailelerine bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.