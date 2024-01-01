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Terörle mücadelede 38 operasyon

Kırklareli’nde terör suçları ile ilgili düzenlenen 38 operasyonda 38 şahıs yakalanırken 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

01.01.2024 - 17:42 | | İHA
Terörle mücadelede 38 operasyon

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube Müdürlüğünce 2023 yılı içerisinde terör suçları ile ilgili düzenlenen 38 operasyonda 38 şahıs yakalanırken 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şahıs ise soruşturmalarının yürütüldüğü illere teslim edildi. 25 şahıs hakkında da adli ve idari işlemler gerçekleştirildi.

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2023 yılı içerisinde Terörle Mücadele Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri kapsamında Kırklareli'nde bulunan 106 özel güvenlik personeline terörle mücadele ve terör örgütlerinin eylem ve saldırıları konusunda Bilgilendirme Faaliyetleri düzenlendi.

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Kırklareli Üniversitesinde "El ele güvenli geleceğe" Projesi kapsamında ise 3 bin 390 öğrenci ve ailelerine bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

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