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Kütahya'da horoz dövüşüne polis baskını

Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri horoz dövüştürüldüğü iddia edilen bahçeye baskın yaptı. Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

01.01.2024 - 17:37 | | İHA
Kütahya'da horoz dövüşüne polis baskını

Gediz ilçesi Dayınlar Mahallesi’nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin horoz dövüştürdüğü iddia edilen bahçeye baskın yaptı. Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi. 

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Gediz ilçesi Dayınlar Mahallesi’nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin horoz dövüştürdüğü iddia edilen bahçeye baskın yaptı. Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi. 

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Adreste bulunan F.D. (70), M.G. (46), Y.E. (41), E.A. (47), A.K. (35), I.K. (33), Ö.B. (42) ve M.E. (56) isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Horozlara el koyan polis ekipleri, şüphelileri gerekli işlemleri için polis merkezine götürdü. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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