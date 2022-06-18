Teröristlerin hepsi öldürüldü! Operasyon bölgesinde flaş gelişme
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
18.06.2022 - 10:56 |
Milli Savunma Bakanlığı 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.