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Teröristlerin hepsi öldürüldü! Operasyon bölgesinde flaş gelişme

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

18.06.2022 - 10:56 |
Teröristlerin hepsi öldürüldü! Operasyon bölgesinde flaş gelişme

Milli Savunma Bakanlığı 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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