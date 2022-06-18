Teröristlerin hepsi öldürüldü! Operasyon bölgesinde flaş gelişme

Milli Savunma Bakanlığı 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.