Terör örgütüne ağır darbe! MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
19.10.2024 - 17:29 |
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.