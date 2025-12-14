GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tipi şeklinde kar yağışı
HaberlerGündem Haberleri TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tipi şeklinde kar yağışı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tipi şeklinde kar yağışı

14.12.2025 - 00:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tipi şeklinde kar yağışı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde tipi şeklinde kar yağışı etkili oluyor.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde yağmur yağışı, kar yağışına yerini bıraktı. İlçenin rakımı yüksek bölgesi olan Cankurtaran mevkiinde etkili olan kar yağışı, tipi şeklinde devam ediyor. Güzergahta karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla yol kenarlarında bekleme haline geçti. Kar yağışının yarın akşam saatlerinde aynı bölgede daha yoğun olması bekleniyor.

Güncel Haberler

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tipi şeklinde kar yağışı
#Gündem

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tipi şeklinde kar yağışı

Afyonkarahisar'da beton mikserine çarpan sürücü hayatını kaybetti
#Gündem

Afyonkarahisar'da beton mikserine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Şırnak Uludere'de şüpheli ölüm: Araç içinde ölü bulundu
#Gündem

Şırnak Uludere'de şüpheli ölüm: Araç içinde ölü bulundu