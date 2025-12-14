TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tipi şeklinde kar yağışı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde yağmur yağışı, kar yağışına yerini bıraktı. İlçenin rakımı yüksek bölgesi olan Cankurtaran mevkiinde etkili olan kar yağışı, tipi şeklinde devam ediyor. Güzergahta karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla yol kenarlarında bekleme haline geçti. Kar yağışının yarın akşam saatlerinde aynı bölgede daha yoğun olması bekleniyor.