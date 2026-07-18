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TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar! Kamyonet alev alev yandı

18.07.2026 - 16:46Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar! Kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinde seyir halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesinin ardından büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Korkutan yangın, saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetten duman yükseldiğini fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

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Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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