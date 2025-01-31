Telefonlar bakteri yuvası! Peki telefon nasıl temizlenir? Yapmanız gereken 4 şey

Çünkü cep telefonları, dışkı bakterileri ve diğer virüsler için mükemmel bir üreme alanı olabilir. Sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırmalar, telefonlarda yüksek düzeyde bakteri ve mikroorganizma ürediğini gösteriyor. Bu bakteriler sadece klinik ortamlarda değil, günlük yaşamımızda da telefonlarda gelişiyor.

BAKTERİ YUVASI TELEFONLAR

Lise öğrencilerinin telefonları üzerinde yapılan bir araştırma, telefon başına 17 binden fazla bakteri geni kopyası tespit etti. Bu, daha fazla bakteri ve daha hızlı üreme potansiyeli anlamına geliyor. Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise cep telefonlarının, klozet kapağından 10 kat daha fazla bakteri taşıdığını belirledi. Bu bakteriler arasında E.coli, Salmonella, norovirüs, stafilokok ve gonore gibi tehlikeli türler de bulunuyor.

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