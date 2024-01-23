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Telefona bakarak yürürken vidanjörden önce rögara düştü

Burdur'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen Afganistan uyruklu kişi, belediye personelinin çalışma yaptığı rögara düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

23.01.2024 - 14:42 | | Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Telefona bakarak yürürken vidanjörden önce rögara düştü

Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta belediye ekipleri, bir binanın tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattı. Rögar kapağını açan belediye ekipleri yaklaşan vidanjörü yönlendirdiği sırada kaldırımda yürüyen kişi, açık bacayı fark etmedi.

Telefona bakarak yürürken vidanjörden önce rögara düştü

Elindeki telefona bakan Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir anda rögara düştü.

Telefona bakarak yürürken vidanjörden önce rögara düştü

Yara almayan Afgan, yaklaşık 1 metre derinlikten belediye personeli tarafından çıkarıldı.

Telefona bakarak yürürken vidanjörden önce rögara düştü

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Afgan, daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Telefona bakarak yürürken vidanjörden önce rögara düştü

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Telefona bakarak yürürken vidanjörden önce rögara düştü

 

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