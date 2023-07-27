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Telefon dolandırıcılarına polis operasyonu! Şok eden yöntem ifşa oldu

İstanbul'da dolandırıcılardan akılalmaz yöntem. Esenyurt’ta F.B. isimli kişiyi telefonla arayarak, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, hesabındaki 49 bin lirayı kendi hesaplarına havale ettiren 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

27.07.2023 - 10:43 | | İHA
Telefon dolandırıcılarına polis operasyonu! Şok eden yöntem ifşa oldu

Esenyurt’ta 25 Temmuz 2023 tarihinde polise başvuran F.B., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur F.B., "Beni bankadan aradıklarını söylediler. Hesabımda bir sorun olduğunu, talimatları yerine getirmemi istediler. Onların dediklerini internet bankacılığından yaptım. Hesabımdaki 49 bin lirayı bir başka hesaba havale ettim. Sonra telefonu kapatınca dolandırıldığımı anladım." dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada şüphelilerin havale ettikleri parayı çektikleri banka şubesini tespit etti. Banka güvenlik kamera görüntülerinden parayı çeken şüphelinin kimliği belirlendi. Polis düzenlediği operasyonda olayı gerçekleştiren Naci Ç.(35), Cumali K.(26), Yusuf T.(21), Caner A.(21), Habip Ç.(19), Doğukan T.(23)’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Evlerinden bir ruhsatsız silah bulunan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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