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Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'nin sığınağıydı! Kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi.

03.12.2024 - 21:58 | | İHA
Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'nin sığınağıydı! Kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi.

Tel Rıfatta terör örgütü PKK/YPGnin sığınağıydı Kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi

Tünellere, hastane ve teröristlerin karargah olarak kullandığı binadan giriş olduğu tespit edilirken, tünellerin farklı noktalarda birleştiği tahmin ediliyor.

Tel Rıfatta terör örgütü PKK/YPGnin sığınağıydı Kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi

Yaşam alanı olarak kullanılan odaların bulunduğu tünnelerde, SMO askerleri mayın taraması yaparak ilerleyişi sürdürüyor.

Tel Rıfatta terör örgütü PKK/YPGnin sığınağıydı Kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi

SMO askerlerinden Mahmud Baa, tünelin uzunluğunun yaklaşık 40 kilometreyi bulduğunu ifade etti.

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