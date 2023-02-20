Tekstil fabrikalarında üç vardiya 'battaniye' mesaisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda kurulan kriz merkezi, sanayicilerin deprem bölgesine dönük yardımlarını koordine ediyor. Depremin ilk anlarından itibaren faaliyete geçen kriz merkezi, acil ihtiyaçlar için telefon zinciri oluşturuyor. Tedarik, üretim, lojistik ve dağıtım ağından oluşan yardım koridoru 7 gün 24 saat mesai sistemine göre açık tutuluyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Ticaret ve Sanayi Odaları, STK’lar, OSB yönetimleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin katkıları ile tedarik edilen ya da üretilen ihtiyaç malzemeleri, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Bakanlığa bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bölge Kalkınma İdareleri ile Kalkınma Ajansları da her türlü imkanlarıyla saha çalışmalarına destek veriyor.

24 SAAT MESAİ



Kriz merkezinin depremin ilk günlerinde bölgeye bir an önce ulaşması için harekete geçtiği acil yardım malzemelerinden biri de battaniye oldu. Uşak’taki battaniye üreticileri, deprem bölgesine 1 milyon adet battaniye göndermek için kolları sıvadı. Battaniye fabrikalarında çalışan emekçiler, 850 kilometre ötedeki depremzedelerin kış koşullarından daha az etkilenmesi için 24 saat aralıksız üretim yapmaya başladı.



MEVCUTTAKİ SİPARİŞLER İPTAL



Uşak Valiliği koordinasyonunda başlayan “battaniye” seferberliğinde Uşak OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikaları, depremin ardından ilk olarak mevcuttaki müşterilerin siparişlerini iptal etti, ellerindeki tüm battaniye stoklarını deprem bölgelerine yönlendirdi. Eşzamanlı olarak üretim kapasitelerini de artıran battaniye imalatçıları, üç vardiyalı çalışma sistemi ve 7/24 esasıyla üretime geçti. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Uşak’ta üretilen yaklaşık 1,5 milyon battaniye, hava ve karayolu üzerinden 281 araç ile afet bölgesine gönderildi.





DEPREME ÖZEL ÜRETİM



Altınsar Tekstil İşletme Müdürü Tuğrul Mahmut Yalvaç, stokta bulunan battaniyeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine sevk ettiklerini belirterek, “İlk olarak 2 TIR gönderdik. Daha sonrasında çalışma kapasitemizi artırarak elimizdeki işleri bir kenara koyarak deprem bölgesi için özel üretime başladık” dedi.



EVLERİNE GİTMEDEN ÇALIŞTILAR



Günlük 5 bin civarındaki üretimi 15 bine çıkardıklarını kaydeden Yalvaç, “Pazartesi gününden itibaren 24 saat esaslı, takviyeli, Cumartesi Pazar da dahil olmak üzere tüm personel özveriyle çalıştık, hatta sevkiyattaki arkadaşlarımız birkaç gün evlerine gitmedi” diye konuştu.





HALIDAN BATTANİYEYE GEÇİŞ



Özerdem Mensucat İşletme Müdürü Emrullah Aydoğan, “Günlük yaklaşık 10-15 bin battaniye üretimimiz vardı, biz deprem sonrasında halı üretimi gruplarındaki çalışanlarımızı yüzde 25’e kadar azaltıp bu kişileri battaniye üretimi gruplarına yönlendirdik. Günlük 15 bin olan üretim adedimizi 40 bine çıkardık. 8 saat olan konfeksiyon vardiyaları 12 saate; 12 saat olan vardiyalar da 24 saate çıktı.” dedi.



MESAİ ÜCRETİ İSTEMEDİLER



Deprem anında ellerinde olan 320 bin adet stok battaniyeyi ilk 2 günde deprem bölgesine sevk ettiklerini anlatan Aydoğan, “Emekçilerimiz, özverili bir şekilde çalışmaya başladı hatta mesai ücreti almayıp ‘Bizlerin de katkımız olsun.’ dediler. Ara molalar kaldırıldı, üretim hızlandı. Yorgunluk olacak mı? Birkaç gün olacak ama katkımız olduğu sürece bu yolda devam edeceğiz.” diye konuştu.

ÖZVERİYLE ÜRETİM ARTTI



Saçlı Tekstil Üretim Sorumlusu Hicran Yapıcı, depremin ilk anından itibaren ellerinde müşteri siparişi için bulunan tüm battaniyeleri yardım battaniyesine çevirdiklerini ifade ederek “İplik ve dokuma bölümümüz zaten 7/24 çalışıyordu ama sezon sonu olduğu için konfeksiyon bölümümüz 7/24 çalışmıyordu, onlar da tam mesai yaptı. Günlük 4 bin 500- 5 bin adet üretimimiz oluyordu. Yeni sistemle ve çalışma arkadaşlarımızın özverileriyle üretim arttı.” dedi.



100 BİN BATTANİYE GÖNDERDİK



Depremden bu yana 100 bini aşkın battaniye üretip deprem bölgesine gönderdiklerini söyleyen Yapıcı, “Sevkiyattaki arkadaşlar ekstra çaba gösterip günlük 4-5 TIR’a kadar yükleme yaptı. Hala bu şekilde devam ediyoruz, hala sipariş üretimimize dönmüş değiliz.” diye konuştu.





