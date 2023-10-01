TEKNOFEST’te son gün coşkusu! "2 milyon genç kardeşimiz projeleri ile yarıştı"

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen milli teknoloji hamlesinin önemli etkinliği TEKNOFEST İzmir'de son gün heyecanı yaşanıyor. TEKNOFEST'in son gününde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sanayi ve Teknoljoi Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamalar şu şekilde: "Değerli İzmirliler, kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer paydaşlarımız tam bağımsız ve mürevveh geleceğimizin mimarı olacak sevgili genç kardeşlerim, Cumhuriyetin yüzüncü yılında muhteşem bir TEKNOFEST’in son anlarını yaşıyoruz.

'TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİDEKİ LİDERLİĞİNİN TEMİNATI'

Bir kez daha gençlerimizin azim ve kabiliyetini görmekten büyük mutluluk duyduk. 2018’de çıktığımız bu yolda her geçtiğimiz yıl daha fazla gencimiz bize eşlik ediyor. Dip dalgası gibi gelen TEKNOFEST kuşağı her yıl daha da büyüyor. Bugüne kadar düzenlediğimiz 9 TEKNOFEST’e 2 milyon genç kardeşimiz projeleri ile yarıştı. 9 milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST’e gelerek geleceğin Türkiye’nin havasını soludu. 2 milyon gencimizin başvurusuna sıradan bir rakam gibi bakmayın. Başvurular bizim yarınlarımızın, Türkiye’nin bilim ve teknolojideki liderliğinin teminatı.

'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN TOHUMLARINI BİRLİKTE EKİYORUZ'

Tam bağımsız Türkiye’nin tohumlarını birlikte ekiyoruz. TEKNOFEST’in gerçekleşmesinde emeği geçen T3 Vakfı’ndaki ekibimize, paydaşlarımıza, değerli izmirlilere, bizleri yalnız bırakmayan aziz milletimize teşekkür ediyorum.

Sevgili gençler, gözlerinizdeki ışığı görüyorum. Bu ışık bağımsızlığımız için mücadele eden ecdadımızın gözlerindeki ışıkla aynı, bu ışıkla sadece bugün değil yarını da insanlık için birlikte aydınlatacağız.

Sevgili kardeşlerim, gelin sizlerle birlikte bir söz verelim, hep birlikte ahdedelim, Türkiye yüzyılı yüksek teknolojide bayrağımızı en yükseklere çektiğimiz dönemin başlangıcı olsun.

ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISI: HERKES BİLSİN Kİ TÜRK MİLLETİ BİRDİR

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen hain terör örgütünün saldırısını kınıyor yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Herkes bilsin ki Türk milleti birdir, bu meydandaki gibi beraberdir. Yüksek teknolojisi ile TSK’daki yürekle her türlü maraza karşı koymaya gücü yeter. Tüm ülkemize kastetmeye çalışan kesimler bu meydandaki birliği beraberliği görebilir. Gelecek sene yeniden bir araya gelmek üzere sağlıcakla kalın, Allah’a emanet olun."

BAKAN KACIR: HER BİRİMİZ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ NEFERİYİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın açıklamaları şu şekilde: “Bu iklimi yaşayan her birimiz için inanıyorum hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evladını yetiştiren bir ebeveyn, fabrikada ter döken mühendis bundan böyle her birimiz milli teknoloji hamlesi neferleriyiz. Medeniyetimiz bilimde, teknolojide yüzyıllar önce olduğu gibi yeniden lider oluncaya dek, mazlumların umutları yeşerinceye, yüzleri tebessümle buluşuncaya kadar, daha adil bir dünya kuruluncaya tek bu yolculukta bir ve beraber olacağız.

Cumhuriyeti en çok seven onun için en çok çalışandır. 4.5 milyon misafirimizle dünyanın en büyük festivallerini Cumhuriyetin 100. yılı adına gerçekleştirdik. Bu gurur Türk milletindir. Sanmayın ki sadece İzmir’de duyuldu şarkılarımız, zannetmeyin ki sadece Türkiye’de yankılandı marşlarımız. Yer yüzünde bize husumetle bakanlar daha ürkek, daha telaşlı, tarih önünde Türk milletinin huzurunda söz veriyoruz ki milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Türk gençliği ile yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz.

TERÖR SALDIRISINA TEPKİ!

Bu sabah Ankara’da İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında meydana gelen terör saldırısını lanetliyorum. Kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kast eden, huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir terör örgütüne asla fırsat vermeyeceğiz. Rabbim milletimizi, devletimizi korusun.”