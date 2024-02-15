Teknofest başvuru 2024 nasıl yapılır? Teknofest 2024 başvuru tarihi ne zaman sona eriyor?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması katılımcıların teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturmasını amaçlıyor.

Yarışmada lise kategorisinde dereceye giren birinciler 50.000 TL, ikinciler 40.000 TL, üçüncüler 30.000 TL ödül kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede dereceye giren birinciler ise 60.000 TL, ikinciler 50.000 TL, üçüncüler de 40.000 TL’lik ödülün sahibi olacaklar.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor. Son başvuru tarihi 20 Şubat 2024 olan TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular devam ediyor.