Tekirdağ’daki Ganos Dağları'nda nadir görüntü: Ormanda yürüyen su samuru kamerada

25.02.2026 - 18:32

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ’daki Ganos Dağları’nda bir su samuru, ormanlık alanda yürürken görüntülendi.

Tekirdağ’da önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Ganos Dağları’nda kurulan fotokapanlar dikkat çekici görüntüler kaydetti. Genellikle su kenarlarında yaşam süren su samurunun ormanlık alanda yürürken görüntülenmesi doğaseverleri heyecanlandırdı. Nadir rastlanan görüntülerde su samurunun bir süre bölgede dolaştığı ve ardından gözden kaybolduğu görüldü. Uzmanlar, bu tür görüntülerin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işlediğine işaret ettiğini belirtiyor.
Öte yandan, aynı bölgedeki fotokapanlara ormanda yaşayan farklı yaban hayvanları da yansıdı. Kaydedilen görüntüler, Ganos Dağları’nın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu. Ganos Dağları’ndaki doğal yaşamın korunması gerektiğine dikkat çeken doğaseverler, bölgenin yaban hayatı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

