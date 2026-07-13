GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFırın ustalarının zorlu yaz mesaisi: 250 derecelik ocak başında alın teri döküyorlar
HaberlerGündem Haberleri Fırın ustalarının zorlu yaz mesaisi: 250 derecelik ocak başında alın teri döküyorlar

Fırın ustalarının zorlu yaz mesaisi: 250 derecelik ocak başında alın teri döküyorlar

13.07.2026 - 07:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kavurucu sıcaklar tüm yurdu etkisi altına alırken, 250 derece sıcaklıktaki fırınların başında çalışan ustalar bu sıcaklardan etkileniyor. Herkes sıcaktan bunalıp kapalı alanlara kaçarken onlar 38 derece sıcağa rağmen serinlemek için dışarı çıkıyor.

1Fırın ustalarının zorlu yaz mesaisi: 250 derecelik ocak başında alın teri döküyorlar

Erzincan’da hava sıcaklığının gün içerisinde 30-35 derecelere kadar çıkması hayatı güçleştirdi. Sıcaktan bulananlar kapalı alanları tercih ederken sokak ve caddeler adeta boşaldı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar birçok meslek erbabının işini güçleştirirken, sıcaklardan en az oranda etkilenen fırın ustaları oldu.

2Fırın ustalarının zorlu yaz mesaisi: 250 derecelik ocak başında alın teri döküyorlar

Yılın 12 ayı yaklaşık 250 derece sıcaklıktaki fırınların başında geçiren ustalar, serinlemek için 38 dereceye aldırmadan dışarı çıkıyor. Müşterilerin fırına geldikleri zaman fırının ısısı ve hava sıcaklıklarından dolayı bunalıp dışarı çıktıklarını ifade eden ustalar, kendilerinin fırın başından dışarı çıktıklarında ise ferahladıklarını belirtiyorlar.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Fırın ustalarının zorlu yaz mesaisi: 250 derecelik ocak başında alın teri döküyorlar

Fırın başında sıcağa alıştıklarını ve artık sıcak havadan da etkilenmediklerini belirten Abdulkadir Şahin, "Sürekli fırında çalıştığımız için sıcaklıklara alıştık ve artık bizi etkilemiyor. Dışarısı da ister istemez sıcak oluyor ama biz buradaki sıcaklığa alıştığımız için dışarı çıktığımızda ferahlıyoruz. Yaz kış sürekli fırın önünde çalıştığımız için biz burada kışın da terliyoruz. Bu nedenle yaz sıcakları bizi etkilemiyor. Müşteriler buraya geldiğinde ‘dışarısı sıcak, içerisi daha da sıcak siz burada nasıl duruyorsunuz' diyorlar. Bizde onlara, siz yalnızca 3 ay yaz sıcaklığını hissediyorsunuz, biz burada 12 ay boyunca bu sıcaklığı yaşıyoruz diyoruz" diye konuştu.