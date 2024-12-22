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Tekirdağ'da sahte altın operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte altın üretip, piyasaya süren şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

22.12.2024 - 17:57 | | Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)-
Tekirdağ'da sahte altın operasyonu

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin B.G. ve M.A. olduğunu belirledi. Takibe alınan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde 8 sahte bilezik ele geçirildi. Bir kuyumcuya 6 gram sahte altın sattıkları, bir kuyumcuya da sahte altın bilezik satmaya çalıştıkları belirlenen B.G. ve M.A.’nın, T.S., AA. ve G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit etti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir otelde kaldıkları saptanan T.S., AA. ve G.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Otel odalarındaki aramada 17 sahte altın bilezik ele geçirildi.

Çerkezköy’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, tutuklandı.

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